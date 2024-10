Tifosi del Napoli bloccati in A1 con tirapugni, coltelli e mazze (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Trenta Tifosi del Napoli diretti a Milano per assistere alla partita della squadra bianco azzurra contro il Milan sono stati bloccati ieri mattina in autostrada dalla Polizia che li ha intercettati all’altezza di Ceprano. I mezzi su cui viaggiavano sono stati perquisiti e il personale Frosinonetoday.it - Tifosi del Napoli bloccati in A1 con tirapugni, coltelli e mazze Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Trentadeldiretti a Milano per assistere alla partita della squadra bianco azzurra contro il Milan sono statiieri mattina in autostrada dalla Polizia che li ha intercettati all’altezza di Ceprano. I mezzi su cui viaggiavano sono stati perquisiti e il personale

Ultras Napoli fermati sull’A1: coltelli e mazze sequestrati dalla polizia

La Polizia Stradale ha intercettato un gruppo di tifosi azzurri all’altezza di Frosinone Un’operazione lampo della Polizia di Stato ha portato al fermo di circa… Leggi ...

Milan-Napoli: probabili formazioni e analisi tattica. Rossoneri senza sette giocatori. Conte ha scelto il suo undici

INTERVISTE - 28/10/2024Auriemma: "Ricordate cosa disse Conte a inizio campionato? Forse non si è reso conto, ma..." ...

Tifosi della Lazio bloccati in Olanda: polizia non permette di lasciare hotel

La misura restrittiva è stata operata senza un motivo apparente o una spiegazione, e in maniere indiscriminata.Sono stati bloccati singoli tifosi così come famiglie intere con bambini al seguito.

Tifosi della Lazio bloccati in Olanda: polizia non permette di lasciare hotel

Sono stati bloccati singoli tifosi così come famiglie intere con bambini al seguito. In ogni caso non si sono registrati disordini.