Suap telematico il commento di Cna Salerno

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo ildi CNAalla presentazione avvenuta stamani adello Sportelloper le Attività Produttive.  “Siamo lieti di apprendere che anche il Comune diha attivato la procedura di Impresa in un giorno. Questo è un passo che, come CNA, abbiamo sempre sostenuto nei nostri incontri con l’amministrazione”. È ilcon il quale i vertici di CNA, il presidente Lucio Ronca ed il segretario Simona Paolillo hanno accompagnato la presentazione dello Sportelloper le Attività Produttive, in funzione dal prossimo 4 novembre, frutto di un’intesa tra Comune die Camera di Commercio.