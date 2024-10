Spirit applicazioni digitali immersive | Bruxelles apre la call da 15 milioni di euro

“Spirit”, applicazioni digitali immersive: Bruxelles apre la call da 1,5 milioni di euro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Commissione europea ha aperto la call del progetto Spirit in scadenza il prossimo 19 dicembre. Il bando mira a convalidare e testare le applicazioni sulla piattaforma Spirit, la prima piattaforma per applicazioni di telepresenza immersive, e a contribuire con componenti che migliorano o estendono la piattaforma.. L’obiettivo è sostenere progetti in settori verticali tra cui: assistenza sanitaria, vendita al dettaglio, istruzione, formazione, intrattenimento, produzione, turismo. Le proposte devono concentrarsi su una o più delle seguenti attività: convalida e test di applicazioni di terze parti sulla piattaforma; completare e migliorare la piattaforma con funzionalità aggiuntive; definire i requisiti e gli obiettivi strategici per gli sviluppi futuri. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Commissionepea ha aperto ladel progettoin scadenza il prossimo 19 dicembre. Il bando mira a convalidare e testare lesulla piattaforma, la prima piattaforma perdi telepresenza, e a contribuire con componenti che migliorano o estendono la piattaforma.. L’obiettivo è sostenere progetti in settori verticali tra cui: assistenza sanitaria, vendita al dettaglio, istruzione, formazione, intrattenimento, produzione, turismo. Le proposte devono concentrarsi su una o più delle seguenti attività: convalida e test didi terze parti sulla piattaforma; completare e migliorare la piattaforma con funzionalità aggiuntive; definire i requisiti e gli obiettivi strategici per gli sviluppi futuri.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "",: Bruxelles apre la call da 1,5 milioni di euro; Theof Japan, la mostra immersiva per la prima volta in Europa a Scalo Farini; Un viaggio dinamico e immersivo attraverso l'arte e la cultura giapponese; Leggi >>>

SPIRIT Piattaforma scalabile per le innovazioni sulla telepresenza immersiva in tempo reale: 2° bando aperto

(ansa.it)

Per aumentare la consapevolezza e l'adozione della piattaforma SPIRIT, il progetto offre l'opportunità a terzi di utilizzare i componenti/testbed del progetto nelle loro applicazioni/framework ...

Digital Experience, come la realtà estesa la trasforma

(inno3.it)

Per quanto riguarda invece lo scenario del mercato italiano, in linea con la specificità degli ambiti di applicazione ... innovative e immersive. Tre i vantaggi sostanziali e caratterizzanti ...

Apple presenta un innovativo proiettore per esperienze AR/VR immersive

(assodigitale.it)

Questo dispositivo è progettato per proiettare contenuti digitali direttamente su superfici ... generando così un’esperienza immersiva e adattabile all’ambiente circostante. Tra le applicazioni più ...

Strumenti di apprendimento digitali di Microsoft Education

(microsoft.com)

Gli Strumenti di apprendimento includono soluzioni utili per la matematica quali Assistente di matematica, che aiuta gli studenti a comprendere i problemi passo dopo passo, e lo Strumento di lettura ...