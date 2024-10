Serie D, Sammaurese sconfitta di misura dalla capolista Tau Altopascio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il ritorno di mister Protti sulla panchina della Sammaurese coincide con una buona prestazione, ma, contro il Tau Altopascio primo in classifica, non basta. Al Macrelli i toscani vincono di misura e i romagnoli restano in fondo alla classifica. Sul finire di un buon primo tempo, in cui i Cesenatoday.it - Serie D, Sammaurese sconfitta di misura dalla capolista Tau Altopascio Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il ritorno di mister Protti sulla panchina dellacoincide con una buona prestazione, ma, contro il Tauprimo in classifica, non basta. Al Macrelli i toscani vincono die i romagnoli restano in fondo alla classifica. Sul finire di un buon primo tempo, in cui i

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:D,di misura dalla capolista Tau Altopascio;D, girone D. Primain campionato per il Lentigione.;D, laresta in fondo alla classifica: anche il Corticella passa al Macrelli; Calcio D,: esonerato mister Mirko Taccola;D, laresta in fondo alla classifica: anche il Corticella passa al Macrelli;D,a caccia della prima vittoria; Leggi >>>

Serie D, la Sammaurese resta in fondo alla classifica: anche il Corticella passa al Macrelli

(today.it)

Ko interno per la Sammaurese, che cede 1-3 al Corticella davanti al pubblico amico. I giallorossi restano ultimi con 3 punti frutto di 3 pareggi, quella di domenica è la quinta sconfitta nelle prime 8 ...

Sammaurese nella mani di Protti

(msn.com)

La sconfitta subita la scorsa domenica dalla Sammaurese ha avuto come conseguenza immediata l’ultimo posto in classica in solitaria per i giallorossi e come effetto non immediato, ma non del tutto imp ...

Serie D, La Sammaurese ha sollevato dall’incarico Mirko Taccola: chi al suo posto? La decisione nelle prossime ore

(corriereromagna.it)

La Sammaurese, ultima da sola con 3 punti nel Girone D di Serie D, ha deciso di esonerare Mirko Taccola. L’ufficializzazione arriverà nelle prossime ...

La Sammaurese non può sbagliare. Deve tirarsi fuori dai bassifondi

(msn.com)

Serie D, scontro diretto in casa con la penultima in classifica: il Corticella ha la difesa più battuta del girone ...