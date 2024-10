Schiaffi e pugni a medico e infermieri, attimi di paura al pronto soccorso: fermato dai carabinieri (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il turno di notte era iniziato ormai da un po'. E come ogni nottata al pronto soccorso il personale sanitario, medici e infermieri stavano gestendo diverse emergenze. E insieme a chi lamentava dolori toracici o difficoltà respiratorie, in pronto soccorso mercoledì notte era arrivato anche chi Monzatoday.it - Schiaffi e pugni a medico e infermieri, attimi di paura al pronto soccorso: fermato dai carabinieri Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il turno di notte era iniziato ormai da un po'. E come ogni nottata alil personale sanitario, medici estavano gestendo diverse emergenze. E insieme a chi lamentava dolori toracici o difficoltà respiratorie, inmercoledì notte era arrivato anche chi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Prende a schiaffi e pugni medico e infermieri al pronto soccorso, spaventando i pazienti: fermato dai carabinieri; Calci, pugni e schiaffi a medici e infermieri: l’agosto di violenze ai pronto soccorso; Aggrediti dai parenti di una ragazza deceduta, medici si barricano in una stanza (VIDEO); Melito di Napoli, due medici aggrediti con calci, pugni e sedie lanciate contro di loro: identificati i cinque autori; Medici barricati per scampare a un'aggressione. Violenza all'ospedale di Foggia; Weekend di violenza in Pronto soccorso a Galatina (Lecce) e Foggia: schiaffi, calci e pugni agli infermieri; Leggi >>>

Prende a schiaffi e pugni medico e infermieri al pronto soccorso, spaventando i pazienti: fermato dai carabinieri

(monzatoday.it)

L'aggressione è avvenuta nella notte di mercoledì all'ospedale di Vimercate dove sono intervenuti i carabinieri per bloccare un paziente che ha perso il controllo e avrebbe aggredito il personale arri ...

Aggressione al Pronto soccorso. Medico picchiato da un paziente. D’Urso: ‘Venga fatta subito giustizia’

(msn.com)

Ancora un episodio di violenza contro il personale medico: il fatto è accaduto a Grosseto la notte tra sabato e ieri intorno alle 2, al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia. Ad avere la peggio è ...

Pavia, pugni e morsi a un medico e un infermiere da un 21enne e da sua madre

(msn.com)

I poliziotti avevano trovato il ragazzo su un cavalcavia che minacciava di suicidarsi: portato al pronto soccorso, ha dato in escandescenze ...

Medico aggredito al pronto soccorso dell'ospedale

(rainews.it)

Autore del gesto un uomo di 38 anni arrivato in ospedale in stato di alterazione. Dopo aver picchiato il medico con calci e pugni è fuggito via. Al dottore 7 giorni di prognosi ...