Sardegna: "Uccisa per 100mila euro", un delitto premeditato quello di Francesca Deidda (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In carcere Igor Sollai, accusato di aver massacrato Francesca con un martello: l'uomo aveva anche acquistato del cianuro e insieme avevano sottoscritto una polizza sulla vita. "Uccisa per i soldi". Gli inquirenti ne sono convinti dopo aver messo a setaccio il computer e il telefonino di Igor Sollai, il 43 enne di San Sperate, in carcere ormai da quattro mesi con l'accusa di omicidio aggravato. Lui però ancora nega di aver ucciso la moglie, Francesca Deidda, 42 anni, con la quale da tempo i rapporti erano ostili. Sembrerebbe che lui avesse anche una relazione – da circa un anno – con un altra donna. E questo sarebbe anche uno dei motivi – secondo gli investigatori – per cui l'uomo avrebbe premeditato il delitto. Poi messo in atto con un martello mentre Francesca dormiva sul divano.

Francesca Deidda, omicidio premeditato: il marito voleva i soldi dell'assicurazione. «Igor Sollai l'ha uccisa per 100mila euro»

(msn.com)

Novità sul caso che riguarda l'omicidio di Francesca Deidda, scomparsa il 10 maggio scorso e ritrovata priva di vita in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito, nel Cagliaritano, ...

Omicidio Deidda, dettagli raccapriccianti: uccisa per questione di soldi

(cagliaripad.it)

Sollai avrebbe voluto ottenere la piena proprietà della casa coniugale e incassare circa 100.000 euro dell'assicurazione sulla vita ...

Francesca Deidda massacrata a martellate: “Ecco perché l’ha uccisa”

(msn.com)

Il caso legato alla morte di Francesca Deidda, massacrata a martellate, potrebbe trovare finalmente una spiegazione. Il marito e il movente. Stanno andando avanti le indagini sul caso della morte di F ...

Sequestrati all'ex dg di Sogei altri 100mila euro

(ansa.it)

Ulteriori 100 mila euro, provento di tangenti, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nell'abitazione dell'ex dg di Sogei, Paolino Iorio. La presenza del denaro sarebbe stata segnalata ...