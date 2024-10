Saluto fascista al liceo Montessori: studenti sospesi per 10 giorni. Tra le ‘punizioni’ letture di Calvino, Vittorini e Scurati (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La foto con il Saluto fascista scattata in aula da due studenti del liceo Montessori di Roma costerà dieci giorni di sospensione, lavori socialmente utili a scuola e soprattutto la lettura de Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino, Il garofano rosso di Elio Vittorini; La ragazza di Bube di Carlo Cassola a cui aggiungere una serie di saggi critici sull’importanza della lotta nei tempi di oppressione e un intervento di Antonio Scurati su fascismo e populismo. È questa la punizione che il consiglio di classe ha deciso per la coppia di ragazzi che si è fatta uno scatto con il braccio teso, le magliette nere e lo striscione “Prendi nota, prendi atto. È ora di un riscatto”. Ilfattoquotidiano.it - Saluto fascista al liceo Montessori: studenti sospesi per 10 giorni. Tra le ‘punizioni’ letture di Calvino, Vittorini e Scurati Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La foto con ilscattata in aula da duedeldi Roma costerà diecidi sospensione, lavori socialmente utili a scuola e soprattutto la lettura de Il sentiero dei nidi di ragno di Italo, Il garofano rosso di Elio; La ragazza di Bube di Carlo Cassola a cui aggiungere una serie di saggi critici sull’importanza della lotta nei tempi di oppressione e un intervento di Antoniosu fascismo e populismo. È questa la punizione che il consiglio di classe ha deciso per la coppia di ragazzi che si è fatta uno scatto con il braccio teso, le magliette nere e lo striscione “Prendi nota, prendi atto. È ora di un riscatto”.

Saluti romani in classe al liceo, studenti "puniti" con le letture di Calvino e Vittorini: «Dovranno ascoltare il discorso di Scurati sul fascismo»

Sospesi per 10 giorni e dovranno svolgere lavori socialmente utili all'interno dell'istituto. Inoltre, è stato loro assegnato un percorso

Perché obbligare gli studenti che fanno il saluto romano a scuola a leggere Scurati è una cattiva idea

Punizioni contro il saluto fascista in classe al Montessori: dalla sospensione all'imposizione di letture su storia e Resistenza

Saluto fascista in un liceo di Roma, la preside convoca gli studenti. Il collettivo: "Non è un caso isolato"

La preside: "Non sanno nulla di fascismo", ma a direttrice generale dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio: "È particolarmente preoccupante"

Roma, saluto fascista in classe al liceo Montessori. La denuncia: «È inaccettabile, la scuola ha avviato un'indagine»

Il caso pochi giorni prima del voto per i nuovi rappresentanti. La Rete degli studenti medi chiede lo scioglimento di tutte le organizzazioni neofasciste Una foto circola tra gli studenti romani in ag