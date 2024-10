Thesocialpost.it - Rifiutano i giubbotti di salvataggio: muoiono due influencer brasiliane

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una festa su uno yacht di lusso, al largo della costa brasiliana vicino alla pericolosa “Gola del Diavolo“, si è trasformata in tragedia quando un’onda improvvisa ha colpito la barca sovraffollata, facendola affondare. Due, Aline Tamara Moreira de Amorim, 37 anni, e Beatriz Tavares da Silva Faria, 27 anni, sono morte nell’incidente. Entrambe avevano rifiutato idiper non compromettere l’abbronzatura e scattare selfie, secondo le testimonianze riportate. L’imbarcazione è stata poi colpita da un’onda improvvisa, causando la caduta in mare di tutti gli occupanti. Vanessa Audrey da Silva, una delle sopravvissute, ha raccontato ai media locali l’angoscia di quei momenti: “C’era un attimo in cui nessuno poteva vedere nessuno. Ho lottato per la mia vita,” ha dichiarato.