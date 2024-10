Liberoquotidiano.it - Rai: De Cristofaro (Avs), 'TeleMeloni fa ancora flop, numeri da tv regionale'

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Nella storia della televisione pubblica mai si era toccato il fondo come ora.fasu tutta la linea e naufraga su indici di ascolto da prefisso telefonico. Anche ieri è stata una giornata nera per Rai2 e le trasmissioni di Barbareschi e Latella, che hanno fattoimpietosi per il servizio pubblico.da televisione. Non c'è una nuova trasmissione che abbia riscosso il successo del pubblico. Un disastro figlio di un'invadenza politica senza precedenti. Zero qualcosa, uno virgola un po'. Due, tre o quattro per cento, ma solo quando va proprio tutto bene. Una catastrofe editoriale che sta provocando un danno economico e reputazionale enorme all'azienda. Un disastro che l'amministratore delegato e il direttore generale devono venire a spiegare in Vigilanza".