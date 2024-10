Rai, arriva lo stop definitivo al programma: ascolti troppo bassi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) News tv. La Rai ha ufficialmente deciso di chiudere il programma, che si era proposto come il nuovo punto di riferimento per l’approfondimento politico di destra. Nonostante le aspettative, il conduttore sarà costretto a interrompere la trasmissione dopo sole quattro puntate. Ma che cosa ha portato a questa decisione? Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli. ( dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, polemica su Shaila Gatta: intervengono anche gli ex fidanzati Leggi anche: “Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo” stasera su Rai 3: tutte le curiosità sul docufilm con Luca Argentero Rai, arriva lo stop definitivo al programma Rai, arriva lo stop definitivo al programma: ascolti troppo bassi – Giovedì prossimo andrà in onda l’ultima puntata, almeno per il momento, di “L’altra Italia”, il talk show del giovedì sera condotto da Antonino Monteleone. Tvzap.it - Rai, arriva lo stop definitivo al programma: ascolti troppo bassi Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) News tv. La Rai ha ufficialmente deciso di chiudere il, che si era proposto come il nuovo punto di riferimento per l’approfondimento politico di destra. Nonostante le aspettative, il conduttore sarà costretto a interrompere la trasmissione dopo sole quattro puntate. Ma che cosa ha portato a questa decisione? Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli. ( dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, polemica su Shaila Gatta: intervengono anche gli ex fidanzati Leggi anche: “Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo” stasera su Rai 3: tutte le curiosità sul docufilm con Luca Argentero Rai,loalRai,loal– Giovedì prossimo andrà in onda l’ultima puntata, almeno per il momento, di “L’altra Italia”, il talk show del giovedì sera condotto da Antonino Monteleone.

Ascolti tv, Rai nel caos: il programma dell'ex Iena Monteleone è un flop. Chiuso il suo programma. Ma ora trema anche Giletti...

(affaritaliani.it)

Trema anche Massimo Giletti, che con il suo Lo stato delle cose in prima serata non sta avendo risultati propriamente esaltanti. Nell'ultima puntata il format di Rai3 ha chiuso con 480.000 spettatori ...

La Rai chiude “L’Altra Italia” di Monteleone dopo il flop

(ilfattoquotidiano.it)

Alla quinta puntata chiude L’altra Italia, il programma di Antonino Monteleone in onda il giovedì su Rai2. Un flop fin dalla prima puntata (0,99% di share) con ascolti fermi all’1,2%. Domani ci sarà l ...

Canone RAI 2025: senza sconto in Manovra, in aumento: 9 euro al mese

(pmi.it)

Nessuna conferma in Manovra sul Canone RAI ribassato: dal 2025 l’imposta sulla televisione di Stato dovrebbe tornare a 90 euro.

La Rai ha deciso, stop immediato per Reazione a Catena: la data dell’ultima puntata

(abruzzo.cityrumors.it)

La Rai ha deciso di fermare Reazione a Catena, continuano le polemiche sulla trasmissione di Pino Insegno. Arriva anche la data dell’ultima puntata della trasmissione che lascerà spazio a L’Eredità di ...