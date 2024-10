Posti vacanti DSGA: gli Uffici scolastici pubblicano gli interpelli, le scadenze (Di mercoledì 30 ottobre 2024) AAA cercasi ex DSGA, nuova Area dei funzionari e dell'Elevata qualificazione. Gli Uffici scolastici provinciali pubblicano gli avvisi per raccogliere le candidature ai fini dell'attribuzione dei Posti rimasti vacanti dei direttori di segreteria. Quest'anno cambiano le regole a seguito delle novità introdotte dall'Ipotesi di Intesa siglata il 27 giugno 2024 che ha sancito la sostituzione dell’art. 14 “Direttore dei servizi generali e amministrativi – Posti disponibili e/o vacanti – copertura” del CCNI 2019/22. L'articolo Posti vacanti DSGA: gli Uffici scolastici pubblicano gli interpelli, le scadenze . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) AAA cercasi ex, nuova Area dei funzionari e dell'Elevata qualificazione. Gliprovincialigli avvisi per raccogliere le candidature ai fini dell'attribuzione deirimastidei direttori di segreteria. Quest'anno cambiano le regole a seguito delle novità introdotte dall'Ipotesi di Intesa siglata il 27 giugno 2024 che ha sancito la sostituzione dell’art. 14 “Direttore dei servizi generali e amministrativi –disponibili e/o– copertura” del CCNI 2019/22. L'articolo: gligli, le

Gli Uffici scolastici provinciali pubblicano ... prevede che l’Ambito territoriale conferisca l’incarico di DSGA su posti vacanti e disponibili seguendo il seguente ordine di priorità ...

