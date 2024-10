POKÉMON GCC Pocket: il nuovo gioco che promette di rivoluzionare il mondo delle carte collezionabili (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – The POKÉMON Company ha annunciato, in una nota ufficiale, il lancio globale del gioco di carte collezionabili POKÉMON Pocket, una nuova app free-to-start per iOS e Android che promette di rivoluzionare il modo in cui i fan collezionano e interagiscono con le carte POKÉMON. Questa app digitale permetterà di scoprire e collezionare carte, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – TheCompany ha annunciato, in una nota ufficiale, il lancio globale deldi, una nuova app free-to-start per iOS e Android chediil modo in cui i fan collezionano e interagiscono con le. Questa app digitale permetterà di scoprire e collezionare

Debutta finalmente in Italia l'atteso gioco GCC Pokémon Pocket che porta nella dimensione di un'app per smartphone Android e iPhone tutte le dinamiche dei giochi di carte collezionabili (GCC) Pokémon.