Pierpaolo Pretelli | tabù nome figlio attacchi di panico e nuovo lavoro

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)si è da poco cimentato in una nuova esperienza lavorativa in teatro. L'ex concorrente del Grande Fratello, infatti, è il protagonista dello spettacolo Rocky Il Musical. Si tratta di un'esperienza bellissima per lui e del tutto differente da quello in cui si è sempre cimentato. Proprio per tale motivo, a Fanpage ha raccontato i dettagli di questa avventura, ma non solo. Presto lui e Giulia Salemi diventeranno genitori di un bel maschietto, come rivelato dalla donna a Verissimo, e, per l'occasione,ha fatto delle confessioni sulche gli daranno., poi, ha parlato anche di faccende un po' più private e personali come alcuni disturbi di cui soffre, come glidie Giulia Salemi presto genitori:progetto diQuesto è un momento davvero sfavillante pere Giulia Salemi.