Ilrestodelcarlino.it - Parma, orologi di lusso rivenduti illegalmente in una gioielleria del centro. Sequestro per 700mila euro

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Settecento miladie gioielli preziosi sequestrati in unadeldi. Il negozio, finito nel mirino della Finanza, svolgeva abusivamente l’attività di “compro oro”: acquistava e poi rivendevausati di note maison del, peraltro ampiamente pubblicizzati su un sito internet dedicato. Nel corso dell’ispezione, i finanzieri hanno trovato all'interno dell'esercizio commerciale ed esposti per la vendita, 16 beni preziosi usati – tradie gioielli – rispetto ai quali non venivano esibite le necessarie autorizzazioni per il commercio. Secondo quanto ricostruiscono in una nota i finanzieri, laavrebbe esercitato l'attività di ''compro oro'' in modo abusivo, in quanto avrebbe operato in assenza della prevista iscrizione nell'apposito registro tenuto dall'organismo degli agenti e mediatori.