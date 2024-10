Pagelle Empoli-Inter 0-3, voti e tabellino Serie A 2024/2025 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le Pagelle di Empoli-Inter 0-3 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la decima giornata della Serie A 2024/2025. Al Castellani succede tanto nel primo tempo e il Var è doppiamente protagonista: prima viene annullato il gol di Darmian per fallo di mano, poi c’è il rosso a Goglichidze per il brutto fallo su Thuram. Nella seconda frazione di gioco ecco che escono allo scoperto gli ospiti: prima la doppietta di Frattesi, quindi il sigillo a opera di Lautaro Martinez. Di seguito ecco i voti ai protagonisti dell’incontro. GLI HIGHLIGHTS LE Pagelle DI Empoli-Inter 0-3 Empoli (3-4-2-1): Vasquez 6; Goglichidze 4.5, Ismajli 5.5, Viti 5.5; Gyasi 5.5 (32’st Sambia 6), Maleh 5.5 (12’st Henderson 5.5), Anjorin 6 (12’st Pezzella 6), Cacace 5.5; Fazzini 6, Solbakken 5.5 (1’st De Sciglio 5.5); Colombo 5.5 (21’st Pellegri 5.5). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ledi0-3 con iai protagonisti e ildel match valido per la decima giornata della. Al Castellani succede tanto nel primo tempo e il Var è doppiamente protagonista: prima viene annullato il gol di Darmian per fallo di mano, poi c’è il rosso a Goglichidze per il brutto fallo su Thuram. Nella seconda frazione di gioco ecco che escono allo scoperto gli ospiti: prima la doppietta di Frattesi, quindi il sigillo a opera di Lautaro Martinez. Di seguito ecco iai protagonisti dell’incontro. GLI HIGHLIGHTS LEDI0-3(3-4-2-1): Vasquez 6; Goglichidze 4.5, Ismajli 5.5, Viti 5.5; Gyasi 5.5 (32’st Sambia 6), Maleh 5.5 (12’st Henderson 5.5), Anjorin 6 (12’st Pezzella 6), Cacace 5.5; Fazzini 6, Solbakken 5.5 (1’st De Sciglio 5.5); Colombo 5.5 (21’st Pellegri 5.5).

Empoli-Inter 0-3, pagelle: Frattesi show, Barella gran regia, Lautaro entra nella storia

SOMMER 6 Se non fosse per la paratina in presa bassa su Solbakken a inizio match, sarebbe da senza voto. BISSECK 6 In marcatura poco sollecitato da Fazzini, che spesso gli gira al largo.

L'Inter risponde presente al Napoli e ne rifila tre all'Empoli. Le pagelle della partita

I nerazzurri tornano alla vittoria e lo fanno senza subire reti, grazie soprattutto al rosso rifilato a Goglichidze che condiziona la gara. Inzaghi può tornare a sorridere ma il primo tempo non è dei ...

L’ Inter torna in campo a pochi giorni dal Derby d’Italia per la 10a giornata di Serie A. Al Castellani, la squadra di Inzaghi va a caccia dei 3 punti contro l’ Empoli, tra le sorprese del campionato ...