Nuovo ponte della Tosa passo in avanti nell’iter | piano da 54 milioni lavori al via a luglio

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Imola, 30 ottobre 2024 –inverso la costruzione del. Scaduti senza che siano arrivate ulteriori offerte i termini per la procedura comparativa, la proposta di collaborazione gratuita avanzata nei mesi scorsi da Sacmi passa da “base” a “definitiva”. E dunque potrà ora essere sottoposta al Consiglio comunale per l’approvazione. Si trattava evidentemente di un passaggio formale, ma necessario per completare l’iter. A questo, secondo l’ipotesi di cronoprogramma stilata da Area Blu, formalizzando l’accordo con Sacmi entro metà novembre è possibile far partire i partire attorno a2025. Il progetto per costruire ilvale 5,4ed è coperto dai fondi Pnrr nell’ambitoricostruzione post-alluvione. Alla realizzazione dell’opera contribuirà, come detto, il colosso cooperativo imolese.