Nuovi tentativi di truffa via telefono In sottofondo persino una donna che urlava | mamma aiutami!

Nuovi vigliacchi tentativi di truffa nel territorio lecchese con la scusa dell'incidente a danno di una persona cara. L'ultima segnalazione, resa pubblica anche sui social, arriva da Airuno. "Scrivo questo post per condividere la brutta esperienza capitata a mia mamma questa mattina - racconta

Nuovi tentativi di truffa agli anziani nel genovese: "Non aprite agli sconosciuti"

(genovatoday.it)

L'allarme arriva da Rossiglione e il Comune diffonde l'appello: "Se arrivano persone che si presentano come parenti e chiedono soldi, chiamate il 112" ...

WhatsApp: truffa letale via messaggio buca migliaia di conti

(tecnoandroid.it)

I truffatori negli ultimi tempi hanno scoperto una nuova via di Truffa che risulta al giorno d’oggi la più efficace è quella con la massima probabilità di ...

Truffa telefonica via messaggio: restituiti 15mila e 2mila euro a due donne di Torino San Secondo

(torinotoday.it)

Borgo San Secondo di Torino, secondo quanto riferito dagli agenti, non di rado registra casi di truffe o furti aggravati ai danni di persone anziane. Negli ultimi mesi, in particolare, sono state ...

Spunta la truffa del finto regalo Telepass che vi svuota il conto: come evitarla

(tech.everyeye.it)

Ancora una volta, siamo qui a parlare dei nuovi tentativi di truffa che si affacciano quasi quotidianamente sul mercato italiano. La nuova truffa sfrutta il nome “Telepass” per trarre in ...