Non mangiateli Hamburger ritirati dai supermercati | marca lotto e motivi del richiamo

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Non mangiate questi, rischio salmonella”.alimentare in Italia, la comunicazione arriva come al solito dal Ministero della Salute. Ildi alcuni lotti diha suscitato preoccupazione tra i consumatori. L’ente di prevenzione ha annunciato il ritiro di questi prodotti a causa della possibile presenza di Salmonella, un batterio noto per causare infezioni alimentari. Ilè stato pubblicato il 28 ottobre 2024 e riguarda tre lotti specifici di, tutti prodotti da Bioalleva Srl nello stabilimento di Vallese di Oppeano, in provincia di Verona. >> “State attenti a questi alimenti”., allarme degli esperti: “Batteri e l’Escherichia coli” Anche la Coop, dove questa carta può essere solitamente acquisita, ha diffuso ilda parte dell’operatore di tre lotti didi bovino biologico a marchio Fileni Bio.