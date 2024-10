Biccy.it - Morlacchi e Turchi sconvolti da Shaila e Lorenzo: “Guardali! Il panico”

Leggi tutto 📰 Biccy.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Grande Fratello per stemperare il clima teso che si respira nella casa, dopo la cena ha messo un po’ di musica per i gieffini. Helena Prestes e Javier Martinez sono subito andati a ballare in giardino e poco dopo sono usciti ancheSpolverato eGatta, che si sono messi a limonare a pochi metri dai due coinquilini che hanno ferito pochi giorni fa. Il pallavolista argentino e la modella brasiliana non si sono scomposti e hanno continuato a ballare come se nulla fosse successo, ma da dentro la casa gli altri concorrenti hanato la scena surreale, Jessicaed Enzo Paolosono stati tra quelli che hanno espresso più stupore per quello a cui hanno assistito.criticanoSpolverato e: “Stanno facendo il. Forse meglio essere un po’ all’antica su questo”.