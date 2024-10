Milan, sirene per Leao: il Barcellona segue il portoghese (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In difficoltà al Milan, ma con gli occhi del Barcellona addosso: secondo il quotidiano catalano Sport è questa la situazione attuale di Rafael Leao. L’attaccante portoghese non sta vivendo un buon momento in rossonero, ultimamente è stato relegato in panchina dal suo connazionale Paulo Fonseca, ma ha comunque grandi estimatori e tra questi ci sarebbero addirittura il presidente del Barca, Joan Laporta, che da diverso tempo ne parla con i suoi dirigenti e anche Deco e mister Flick tengono in considerazione il giocatore. Sempre secondo la fonte di cui sopra, Leao sarebbe stanco della situazione che sta vivendo al Milan, ma è anche vero che tutto questo non fa che incidere al ribasso sul prezzo del cartellino, aumentando di conseguenza l’interesse del club blaugrana. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In difficoltà al, ma con gli occhi deladdosso: secondo il quotidiano catalano Sport è questa la situazione attuale di Rafael. L’attaccantenon sta vivendo un buon momento in rossonero, ultimamente è stato relegato in panchina dal suo connazionale Paulo Fonseca, ma ha comunque grandi estimatori e tra questi ci sarebbero addirittura il presidente del Barca, Joan Laporta, che da diverso tempo ne parla con i suoi dirigenti e anche Deco e mister Flick tengono in considerazione il giocatore. Sempre secondo la fonte di cui sopra,sarebbe stanco della situazione che sta vivendo al, ma è anche vero che tutto questo non fa che incidere al ribasso sul prezzo del cartellino, aumentando di connza l’interesse del club blaugrana.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, il grande freddo con Fonseca e i precedenti con Pioli., cosa filtra sui rumors dadalla Spagna per, il Chiringuito: “Flick lo vuole al”;, SUPER offerta recapitata al: la RISPOSTA; Scambioper! Offerta shock e contropartita da sogno: cosa trapela; L’affare dell’estate riscrive il mercato: hanno scelto; Calciomercato, le news di giovedì 22 agosto: Dybala resta alla Roma; Napoli-Chelsea, incontro andato male per Lukaku. Chiesa si avvicina al

Leao, il grande freddo con Fonseca e i precedenti con Pioli. Milan, cosa filtra sui rumors da Barcellona

(msn.com)

Rafa Leao si avvia verso la seconda esclusione consecutiva dall`undici di partenza di Paulo Fonseca. In mezzo, una sostituzione - nell`ultima di Champions League.

Calciomercato Milan, il Barcellona piomba su Leao!

(milannews24.com)

Calciomercato Milan, il Barcellona è pronto a piombare su Rafael Leao: pronta un’offerta da 100 milioni di euro al club rossonero Come riferito da Repubblica, il calciomercato Milan potrebbe salutare ...

Calciomercato Milan, il Barcellona piomba su Leao! Indiscrezione dalla Spagna, offerta da capogiro sul piatto

(informazione.it)

Calciomercato Milan, il Barcellona è pronto a piombare su Rafael Leao: pronta un’offerta da 100 milioni di euro al club rossonero Come riferito da Repubblica, il calciomercato Milan potrebbe ...

Calciomercato Milan, Leao in bilico? C'è solo un top club

(milannews24.com)

Calciomercato Milan, Leao resta in bilico: il Barcellona può tornare alla carica già dalla prossima estate. Tutti i dettagli Come riferito da calciomercato.com, Rafael Leao è in bilico nel calciomerca ...