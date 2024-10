Milan, Paulo Fonseca a DAZN: “Abbiamo praticato un calcio molto positivo e di qualità” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il tecnico del Milan Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sconfitta contro il Napoli. L’allenatore portoghese, Paulo Fonseca, ha parlato del match in cui il Milan ha subito una sconfitta importante contro il Napoli. Questo incontro è stato significativo, non solo per il risultato, ma anche per il modo in cui la squadra ha reagito durante il corso della partita. Fonseca, noto per la sua capacità di analizzare criticamente le performance della sua squadra, ha voluto chiarire le sue riflessioni su quanto accaduto. Sull’approccio alla partita “Devo affermare che sono sempre responsabile per quanto avviene in campo. Abbiamo sempre commesso errori in tutti i gol che subiamo in ogni partita. Non è semplice giocare subendo un gol dopo 5 minuti. Terzotemponapoli.com - Milan, Paulo Fonseca a DAZN: “Abbiamo praticato un calcio molto positivo e di qualità” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il tecnico delè intervenuto ai microfoni diper commentare la sconfitta contro il Napoli. L’allenatore portoghese,, ha parlato del match in cui ilha subito una sconfitta importante contro il Napoli. Questo incontro è stato significativo, non solo per il risultato, ma anche per il modo in cui la squadra ha reagito durante il corso della partita., noto per la sua capacità di analizzare criticamente le performance della sua squadra, ha voluto chiarire le sue riflessioni su quanto accaduto. Sull’approccio alla partita “Devo affermare che sono sempre responsabile per quanto avviene in campo.sempre commesso errori in tutti i gol che subiamo in ogni partita. Non è semplice giocare subendo un gol dopo 5 minuti.

