Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "governo e maggioranza cercano lo scontro frontale con i giudici e poi urlano al complotto. Altro che vittime: vogliono piegare la legge alla loro propaganda disumana, portando l'Italia fuori dall'Europa". Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi parlando con i cronisti a Montecitorio. "I Magistrati sono tenuti a disapplicare norme nazionali in contrasto con il diritto europeo e il tribunale di Bologna ha correttamente, direi in modo scrupoloso, chiesto alla corte di giustizia di valutare la compatibilità del decreto paese sicuri con la sentenza della corte. Staremo a vedere", ha aggiunto Magi.

Migranti: Magi, 'governo fa vittima su giudici e ci porta fuori da Ue'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Governo e maggioranza cercano lo scontro frontale con i giudici e poi urlano al complotto. Altro che vittime: vogliono piegare la legge alla loro propaganda disumana, port ...

Riccardo Magi: "Ho visto il centro migranti di Gyader: è un lager"

Questo governo ci fa vergognare davanti al mondo”. Riccardo Magi è appena uscito dal centro ... in missione parlamentare, i 12 migranti di cittadinanza bengalese ed egiziana, trattenuti nel ...

Decreto migranti. Intervista a Riccardo Magi

Organizzato da Forza Italia a Santa Flavia 14:30 Il maratoneta 15:20 Relazioni di Riccardo Magi e Benedetto Della ... una come dire una una via che il governo sapeva di dover percorrere perché ...

Migranti: Magi, ‘minacce giudice Albano frutto clima odio destra’

(Adnkronos) – “Dopo una settimana di violenza verbale da parte del governo e della maggioranza ... europea di riferimento sui migranti”, conclude Magi.