Masters 1000 Parigi-Bercy Medvedev | Primi turni diventati più difficili

Danil Medvedev è uscito di scena al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy contro l'australiano Popyrin. Il russo è caduto all'esordio per il terzo anno consecutivo nel torneo. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Avrei potuto fare meglio e ho avuto le mie occasioni. I Primi turni ormai sono sempre più difficili e bisogna lottare sin dalle prime partite. Oggi il campo era anche buono, nonostante fosse molto veloce mi sono trovato bene. Arriverò alle Finals di Torino senza tornei vinti. Mi allenerò tanto per acquisire fiducia e per poter essere a livello dei miei avversari".

