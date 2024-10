Luca Milano eletto presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Benevento (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“Ringraziamo tutti i Medici Sanniti: insieme abbiamo dato una grande dimostrazione di attaccamento e rispetto nei confronti del nostro Ordine Professionale”, questo il commento di Luca Milano, neoeletto presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento, con il numero maggiore di voti. “Siamo stati colpiti dal sostegno e dall’affetto che i tantissimi colleghi ci hanno dimostrato in questi 3 giorni elettorali, dal più anziano al più giovane, molto più significativi degli stessi voti. Tutto questo ci legittima ampiamente, ma allo stesso tempo ci carica di responsabilità. Noi promettiamo educazione, impegno, serietà e senso di appartenenza ed “INSIEME” lavoreremo per perseguire gli obiettivi elencati nei 5 punti programmatici, a partire dal contrasto alla violenza contro gli operatori sanitari, la grande piaga del momento. Anteprima24.it - Luca Milano eletto presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Benevento Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“Ringraziamo tutti iSanniti: insieme abbiamo dato una grande dimostrazione di attaccamento e rispetto nei confronti del nostro Ordine Professionale”, questo il commento di, neodeieddi, con il numero maggiore di voti. “Siamo stati colpiti dal sostegno e dall’affetto che i tantissimi colleghi ci hanno dimostrato in questi 3 giornirali, dal più anziano al più giovane, molto più significativi degli stessi voti. Tutto questo ci legittima ampiamente, ma allo stesso tempo ci carica di responsabilità. Noi promettiamo educazione, impegno, serietà e senso di appartenenza ed “INSIEME” lavoreremo per perseguire gli obiettivi elencati nei 5 punti programmatici, a partire dal contrasto alla violenza contro gli operatori sanitari, la grande piaga del momento.

Luca Milano nuovo presidente dell’Ordine dei Medici di Benevento

“Ringraziamo tutti i medici sanniti, insieme abbiamo dato una grande dimostrazione di attaccamento e rispetto nei confronti del nostro Ordine Professionale”. Questo il commento di Luca Milano, neoelet ...

Ordine medici, la presidenza a Luca MIlano

Si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti di Benevento. Per la prima volta il “qu ...

