LIVE Milano-Firenze 2-2, A1 volley femminile in DIRETTA: il match si deciderà al tie-break! (Di mercoledì 30 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 Si spegne in rete il servizio di Malual. 6-6 Nervini stringe la diagonale da posto quattro. 6-5 Muro di Sylla su Malual. 5-5 Vola via il servizio di Milano. 5-4 Si insacca il primo tempo di Danesi. 4-4 Fase di cambio palla che funziona per entrambe le squadre. 3-3 Malual gioca contro le mani del muro. 3-2 Diagonale mostruosa di Daalderop. 2-2 Davyskiba risponde ancora con un mani-out. 2-1 Daalderop ancora a segno in parallela. 1-1 Mani-out di Davyskiba da posto quattro. 1-0 Il tie-break parte con una parallela vincente di Daalderop. 25-20 Daalderop spedisce Milano al tie-break. 24-20 Il primo vola via con un errore di Heyrman. 24-19 Daalderop regala 5 set-point a Milano. 23-19 Invasione a rete di Danesi. 23-18 Marinova trova il primo punto della sua partita. 22-18 Muro di Danesi su Malual. 21-18 Primo tempo rocambolesco di Danesi. Oasport.it - LIVE Milano-Firenze 2-2, A1 volley femminile in DIRETTA: il match si deciderà al tie-break! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-6 Si spegne in rete il servizio di Malual. 6-6 Nervini stringe la diagonale da posto quattro. 6-5 Muro di Sylla su Malual. 5-5 Vola via il servizio di. 5-4 Si insacca il primo tempo di Danesi. 4-4 Fase di cambio palla che funziona per entrambe le squadre. 3-3 Malual gioca contro le mani del muro. 3-2 Diagonale mostruosa di Daalderop. 2-2 Davyskiba risponde ancora con un mani-out. 2-1 Daalderop ancora a segno in parallela. 1-1 Mani-out di Davyskiba da posto quattro. 1-0 Il tie-parte con una parallela vincente di Daalderop. 25-20 Daalderop spedisceal tie-. 24-20 Il primo vola via con un errore di Heyrman. 24-19 Daalderop regala 5 set-point a. 23-19 Invasione a rete di Danesi. 23-18 Marinova trova il primo punto della sua partita. 22-18 Muro di Danesi su Malual. 21-18 Primo tempo rocambolesco di Danesi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Vallefoglia-Conegliano 0-0, A1 volley femminile in DIRETTA: venete subito in fuga, 5-13; L'annuncio di Trenitalia: 'Ritardi fino a 2 ore e mezza ad agosto per i lavori sulle linee'; L’agosto nero di Trenitalia e Italo: ritardi fino a 2 ore. Le linee interessate dai lavori e le date; Caos treni in agosto, Trenitalia: “Ritardi fino a 2 ore per l’alta velocità”; VOLLEY FEMMINILE SERIE A1-Savino Del Bene Scandicci-Allianz Vero Volley3-0 (25-23, 25-22, 25-22); Affitti, prezzi in aumento del 5,3%:le città più care. I DATI; Approfondisci ??

LIVE – Milano-Firenze 1-1 (25-16, 23-25, 20-22): Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA

(sportface.it)

La diretta testuale di Milano-Firenze, partita del campionato di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley: punteggio e aggiornamenti live ...

LIVE Milano-Firenze, A1 volley femminile in DIRETTA: lombarde ancora senza Egonu

(oasport.it)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Milano-Firenze, match valido per la ...

LIVE TJ - JUVENTUS-PARMA 1-2 - Squadre a riposo, bianconeri sotto allo Stadium

(informazione.it)

A distanza di tre giorni dal pirotecnico pareggio di Milano contro l'Inter, la Juventus torna a giocare tra le mura amiche. All'Allianz Stadium, nel primo e unico turno infrasettimanale della Serie A… ...

Concerti 2024, i più attesi di novembre

(rockol.it)

Benché ormai in vista del traguardo volante rappresentato dalle festività natalizie, che tradizionalmente vedono le grandi produzioni nazionali e non sospendere le proprie attività nei palazzetti, il ...