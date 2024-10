Le nuove GPU AMD con architettura RDNA 4 arrivano agli inizi del 2025 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lo ha detto l’ad di AMD, preannunciando un aumento delle prestazioni di gioco, del ray-tracing e dei calcoli di Intelligenza Artificiale. La chiusura del trimestre ha evidenziato però un calo del settore Gaming Dday.it - Le nuove GPU AMD con architettura RDNA 4 arrivano agli inizi del 2025 Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lo ha detto l’ad di AMD, preannunciando un aumento delle prestazioni di gioco, del ray-tracing e dei calcoli di Intelligenza Artificiale. La chiusura del trimestre ha evidenziato però un calo del settore Gaming

AMD conferma: le GPU RDNA 4 arrivano a inizio 2025 con importanti novità

A margine dei risultati trimestrali, il CEO di AMD ha confermato l'arrivo delle GPU RDNA 4 a inizio 2025. La dirigente ha anticipato prestazioni in ray-tracing significativamente superiori e nuove cap ...

Una nuova fuga di notizie rivela la lineup di AMD per il CES 2025, che è assolutamente ricca di contenuti

Una nuova fuga di notizie fa luce sulla lineup di AMD al CES 2025. Si tratta di un mix di tutto ciò che va dalle CPU per desktop, alle CPU per laptop, alle schede grafiche, all'hardware per workstatio ...

Si dice che i portatili da gioco lanciati nel 2025 abbinino le GPU della serie RTX 50 di GeForce alle CPU di ultima generazione di Intel e AMD

Un noto leaker di Weibo ha affermato che molti OEM hanno scelto di non utilizzare le CPU Arrow Lake-HX/Zen 5 nei loro laptop da gioco. Invece, abbineranno le GPU RTX 50 di GeForce alle SKU Zen 4/Meteo ...

AMD annuncia nuovi chip innovativi per socket AM4, supporto a futuro migliorato

AMD prepara nuovi processori AM4Il panorama dell'hardware per PC si arricchisce con l'imminente lancio di due modelli di processori da parte di AMD, e ...