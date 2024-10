L’Argentina ricorda Maradona: “Sempre nelle nostre memorie” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tutto il mondo oggi ricorda Diego Armando Maradona. La leggenda argentina, scomparsa il 25 novembre del 2020, oggi avrebbe compiuto 64 anni (30 ottobre 1960). La Federcalcio albiceleste ricorda così la sua leggenda: “Oggi è un giorno speciale per il nostro calcio, non è una data qualsiasi: il 30 ottobre 1960, esattamente 64 anni fa, presso l’ospedale Evita di Lanús, nasceva Diego Armando Maradona. El 10. El Diego. El Pelusa, da Fiorito per tutto il mondo. Emblema e punto di riferimento argentino in tutto il mondo, leggenda, capitano delL’Argentina campione del mondo 1986. Eroe, con un sinistro straordinario che ha fatto ancora più grande il nostro amato calcio. Diego è Sempre, ogni giorno, nei nostri ricordi e il suo ricordo sarà eterno. Grazie di tutto”. L’Argentina ricorda Maradona: “Sempre nelle nostre memorie” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tutto il mondo oggiDiego Armando. La leggenda argentina, scomparsa il 25 novembre del 2020, oggi avrebbe compiuto 64 anni (30 ottobre 1960). La Federcalcio albicelestecosì la sua leggenda: “Oggi è un giorno speciale per il nostro calcio, non è una data qualsiasi: il 30 ottobre 1960, esattamente 64 anni fa, presso l’ospedale Evita di Lanús, nasceva Diego Armando. El 10. El Diego. El Pelusa, da Fiorito per tutto il mondo. Emblema e punto di riferimento argentino in tutto il mondo, leggenda, capitano delcampione del mondo 1986. Eroe, con un sinistro straordinario che ha fatto ancora più grande il nostro amato calcio. Diego è, ogni giorno, nei nostri ricordi e il suo ricordo sarà eterno. Grazie di tutto”.: “” SportFace.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Calcio: L’Argentina ricorda Maradona “Diego leggenda, capitano, eroe”; Ti ricordi… “Il pallone non si macchia”: 22 anni fa l’addio al calcio di Diego…; Maradona, il ricordo e gli omaggi del mondo del calcio; La partita di Andrés Burgo è il libro dell'estate; Reportage. L’Argentina piange... Maradona: «Ridateci un “10”»; Maradona nei cuori per sempre, un anno senza Diego; Leggi >>>

Calcio: L'Argentina ricorda Maradona "Diego leggenda, capitano, eroe"

(sport.tiscali.it)

'Diego è sempre, ogni giorno, nei nostri ricordi e il suo ricordo sarà eterno', scrive l'Afa BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) - Un giorno che ...

D10S - L'Argentina celebra Maradona nel giorno del suo compleanno: "Ti ricordiamo con un sorriso Diego"

(napolimagazine.com)

"Come ogni 30 ottobre, ti ricordiamo con un sorriso Diego": questo il post social della Federazione argentina dedicato a Maradona, che oggi avrebbe compiuto 64 anni. Como cada 30 de octubre, te record ...

Maradona avrebbe compiuto 64 anni, un mito infinito non solo per Napoli e l'Argentina

(adnkronos.com)

L’argentino ha giocato 190 partite in Serie A con la maglia del Napoli segnando 81 reti. Nel suo palmares due Scudetti e una Coppa Italia "1960-infinito. Sos per sempre. Per questo, come hai detto tu, ...

Maradona, oggi avrebbe compiuto 64 anni: la leggenda del Pibe de oro

(msn.com)

Video L’Argentina ricorda Video L’Argentina ricorda

Diego Armando Maradona oggi avrebbe compiuto 64 anni. Nato a Lanus, Argentina, il 30 ottobre 1960, El Pibe de Oro ha incantato il mondo col suo immenso talento, distinguendosi in particolar modo in It ...