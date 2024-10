Tpi.it - L’annuncio shock dell’attore Pietro Genuardi: “Ho una grave malattia, lascio Il Paradiso delle Signore”

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024): “Ho una” L’attoreannuncia di avere unache lo costringerà a lasciare Ilper curarsi. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, l’interprete ha scritto: “È trascorso un mese da quando ho incontrato all’inaugurazione a palazzo Velli tutti voi durante l’apertura della mostra dedicata al. Poi sono scomparso dai radar. Purtroppo sono vittima di una patologiadel sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo”. “Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico – scrive ancora l’attore – ma tra breve non mi vedrete più in onda.