(Adnkronos) – Nave Amerigo Vespucci e il Villaggio Italia hanno lasciato Singapore alla volta di Belawan in Indonesia e, a seguire, di Phuket in Thailandia per poi dirigersi in India a Mumbai dove, a fine novembre, Nave Amerigo Vespucci sarà nuovamente affiancata dal Villaggio Italia l'"Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale" delle eccellenze Italiane fortemente voluta dal

La Amerigo Vespucci lascia Singapore, 45.000 i visitatori per Nave e Villaggio Italia

(Adnkronos) - Nave Amerigo Vespucci e il Villaggio Italia hanno lasciato Singapore alla volta di Belawan in Indonesia e, a seguire, di Phuket in Thailandia per poi dirigersi in India a Mumbai dove, a ...

L'Amerigo Vespucci lascia Singapore, 'ponte tra le culture'

Dopo cinque giorni in banchina l'Amerigo Vespucci lascia il porto di Singapore chiudendo così la 25/ma tappa del suo tour mondiale, cominciato l'1 luglio 2023 da Genova. (ANSA) ...

L'Amerigo Vespucci lascia Singapore, prossima tappa Indonesia

Lo storico veliero della Marina Militare italiana è diretto verso la località di Belawan. Poi salperà verso Phuket, in Thailandia, e Mumbai, in India, con mostre, dibattiti e forum sul made in Italy ...

Amerigo Vespucci lascia Singapore, prossima tappa Indonesia

Il veliero Amerigo Vespucci , simbolo della Marina Militare italiana, ha lasciato Singapore , segnando la conclusione della sua 25esima tappa nel tour mondiale iniziato a luglio 2023. La nave, diretta ...