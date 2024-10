Kvaratskhelia: il talento che ha illuminato San Siro in Milan-Napoli (Di mercoledì 30 ottobre 2024) San Siro attendeva con grande ansia la sfida tra Milan e Napoli, ma l'attenzione si è spostata subito su Kvicha Kvaratskhelia, autore del 2-0 Pianetamilan.it - Kvaratskhelia: il talento che ha illuminato San Siro in Milan-Napoli Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sanattendeva con grande ansia la sfida tra, ma l'attenzione si è spostata subito su Kvicha, autore del 2-0

Kvaratskhelia, ora il rinnovo: l’incontro con l’agente, la richiesta e l’idea di De Laurentiis

(calciomercato.it)

Tutti gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo di Kvaratskhelia e lo sforzo di Aurelio De Laurentiis: incontrato anche l'agente del calciatore ...

Alemao a Gazzetta: “Kvaratskhelia il migliore. Per talento, per vivacità, per rapidità di pensiero”

(ilnapolionline.com)

Ricardo Alemao, ex calciatore del Napoli, ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.Ogni giorno, Ricardo Alemao si alza ...

Fedele: "Kvaratskhelia fa sempre la stessa cosa, Neres ha più talento"

(areanapoli.it)

Neres ha più talento, ha più qualità. Kvaratskhelia fa sempre la stessa cosa, il talento inventa. Kvara non ti fa il colpo a sensazione, Neres te le può fare. Naturalmente l'attaccante ...

Kvaratskhelia, magia a San Siro: che esultanza dopo l’eurogol al Milan

(informazione.it)

Il talento georgiano firma una perla che vale il doppio vantaggio azzurro Khvicha Kvaratskhelia ha fatto esplodere il settore ospiti di San Siro con una prodezza delle sue. Il talento georgiano ha pen ...