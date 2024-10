Spazionapoli.it - Kvara e Simeone festeggiano Maradona, l’omaggio social è spettacolare: avete visto?

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Khvichatskhelia e Giovannirendono omaggio suia Diego Armando, in quello che sarebbe stato il giorno del suo sessantaquattresimo compleanno. Giornata particolare per il Napoli e per i suoi tifosi: quest’oggi, Diego Armando, grande bandiera della storia del club partenopeo, avrebbe compiuto sessantaquattro anni. In città si respira l’aria della grande festa, oltre che dell’inevitabile emozione per un campione che ci ha lasciati fin troppo presto. Anche nella serata di ieri, dopo la grande vittoria della squadra di Antonio Conte contro il Milan, incrocio che ha caratterizzato gli anni diin maglia azzurra, la squadra ha voluto dedicare i tre punti al fuoriclasse argentino.di Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa ha toccato il cuore di tutti i supporters di fede partenopea.