Johnny Depp torna a Hollywood con Penélope Cruz

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)segna il suo grande ritorno aaffiancato danel thriller d’azione ‘Day Drinker‘, diretto da Marc Webb. Questo film rappresenta la quarta collaborazione tra i due attori, già visti insieme in ‘Blow’, ‘Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare’ e ‘Assassinio sull’Orient Express’. ‘Day Drinker‘, secondo ‘TheReporter, segna il tentativo didi reintegrarsi adopo le controversie seguite al suo divorzio da Amber Heard. La trama ruota attorno a un barista di una nave da crociera che si imbatte in un misterioso bevitore, portandoli in un intrigo criminale. Adam Fogelson, presidente di Lionsgate, ha dichiarato: “Non c’è regista migliore di Marc Webb e non ci sono attori più adatti diper questo progetto.” Il film è in fase di post-produzione.