Inter forte su un 'fedelissimo di Simeone'? Le voci dalla Spagna

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’avrebbe messo nel mirino un calciatore dell’Atlético Madrid, sul quale Diego Simeone punta con forza, in vista della finestra estiva di calciomercato. Di seguito le ultime che provengono. L’ESSE – L’sarebbe sulle tracce di Angel Correa, attaccante dell’Atlético Madrid che ha sempre rappresentato una figura vicina a Diego Simeone sia per l’impatto sul campo che per il legame personale. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il calciatore argentino potrebbe approdare al club nerazzurro in quanto quella di Milano rappresenterebbe una destinazione in linea con le aspirazioni e gli obiettivi del classe 1995. Le qualità di versatilità e cattiveria agonistica costituiscono due degli elementi che rendono l’come la squadra piùessata al suo profilo.