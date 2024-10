Immigrazione irregolare, 29 espulsioni in due mesi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, su specifica indicazione del questore della provincia di Vicenza, Dario Sallustio, gli operatori della polizia di Stato in servizio all’ufficio Immigrazione della questura hanno intensificato l’attività di monitoraggio sulla presenza di immigrati irregolari nella provincia di Vicenzatoday.it - Immigrazione irregolare, 29 espulsioni in due mesi Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Negli ultimi, su specifica indicazione del questore della provincia di Vicenza, Dario Sallustio, gli operatori della polizia di Stato in servizio all’ufficiodella questura hanno intensificato l’attività di monitoraggio sulla presenza di immigrati irregolari nella provincia di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Immigrati irregolari Vicenza: in 2 mesi 29 espulsioni. Il bilancio della Questura; Respingimenti, porte chiuse per 9 stranieri in arrivo all'aeroporto di Treviso: non erano in regola per l'ingr; "ALTO IMPATTO" AL NICOLOSI E ALLE AUTOLINEE: ESPULSI DUE STRANIERI IRREGOLARI; Clandestini e delinquenti abituali, espulsi dal territorio nazionale dalla Polizia; Immigrazione irregolare, a Treviso un espulso; Treviso, attività intensa per la Polizia di Stato: denunce ed espulsioni in settimana; Leggi >>>

Irregolari e con precedenti: tre espulsioni in 24 ore

(bolognatoday.it)

Il personale dell’ufficio immigrazione ha effettuato l'accompagnamento coatto alla frontiera di tre stranieri irregolari, tutti con precedenti di polizia ...

Respingimenti, porte chiuse per 9 stranieri in arrivo all'aeroporto di Treviso: non erano in regola per l'ingresso in Italia

(ilgazzettino.it)

TREVISO - Nell'ultima settimana 9 stranieri in arrivo all'aeroporto Canova di Treviso sono stati respinti dalla Polizia di frontiera aerea. L'operazione è stata compiuta ...

Immigrazione irregolare, a Treviso un espulso

(oggitreviso.it)

TREVISO - Fine settimana di attività intensificata per gli agenti della Questura di Treviso, impegnati nel controllo dell’immigrazione irregolare e nella prevenzione dei reati.

Immigrazione clandestina a Firenze, raffica di espulsioni

(firenzetoday.it)

Quasi una espulsione al giorno nell'ultima settimana. È il bilancio del contrasto all'immigrazione clandestina messo in atto dalla polizia di stato a Firenze. Cinque le persone di origine straniera de ...