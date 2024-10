📰Il presidente Peghin: «Piedi per terra, non guardiamo la classifica». Mister Andreoletti: «Vinta partita complicata» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) «Non mi interessano le statistiche anche se sono conscio che i numeri sono importanti. Ma quello che va sottolineato è l'atteggiamento della squadra, che va davvero elogiato». Il presidente Francesco Peghin tiene i Piedi ben saldi per terra. «guardiamo partita per partita, oggi non ha senso Padovaoggi.it - Il presidente Peghin: «Piedi per terra, non guardiamo la classifica». Mister Andreoletti: «Vinta partita complicata» Leggi tutto 🔗 Padovaoggi.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) «Non mi interessano le statistiche anche se sono conscio che i numeri sono importanti. Ma quello che va sottolineato è l'atteggiamento della squadra, che va davvero elogiato». IlFrancescotiene iben saldi per. «per, oggi non ha senso

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Padova,: «Ci siamo vendicati dopo i playoff. Vittoria sofferta, ma bellissima»;| "Vittoria su un campo difficile, i tifosi? Encomiabili ma alcuni cori stonavano..."; Padova, mister Andreoletti: «Il nostro pubblico a Caldiero è stato il dodicesimo uomo in campo»; Approfondisci 🔍

UN GOVERNO COI PIEDI PER TERRA

(opinione.it)

La Legge di Bilancio, appena firmata dal capo dello Stato, è stata definita da molti come una Manovra ispirata a una destra ...

Padova, presidente Peghin: «Ci siamo vendicati dopo i playoff. Vittoria sofferta, ma bellissima»

(today.it)

Il presidente del Padova Francesco Peghin non si tira indietro nell'analizzare il derby contro il Vicenza ancora a caldo nel post gara: «Una grande sofferenza, ma una vittoria che ripaga tanto. Una ...

Rambaudi: "Lazio, rimani con i piedi per terra. Tchaouna? Dico che..."

(lalaziosiamonoi.it)

Vecino straordinario come sempre. Capisce sempre dove deve stare.È giusto restare con i piedi per terra, siamo solo all’inizio ma la Lazio ha ancora margini di miglioramento". "Meriti a Fabiani? Sono ...

Il Salvano è partito alla grande: “Teniamo i piedi per terra”

(youtvrs.it)

“Ci sarà da battagliare in ogni partita, restiamo con i piedi per terra, cercando di continuare a pedalare come stiamo facendo” ha concluso il tecnico.