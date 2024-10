Il futuro del Principe Harry in America, parla Eric Trump: “Se mio padre vincesse…” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Principe Harry torna a casa? Non proprio. Forse qualcuno ricorda le dichiarazioni di Donald Trump in merito alla disputa sul visto per gli Stati Uniti d’AmErica, ma a fare chiarezza è stato il figlio Eric. Le elezioni presidenziali si stanno avvicinando: il 5 novembre è il cosiddetto Election Day, in cui verrà eletto il nuovo Presidente, tra Donald Trump e Kamala Harris. Ma cosa accadrebbe a Harry se vincesse “The Donald”? Il Principe Harry in AmErica, la disputa sul visto Per comprendere la vicenda, dobbiamo fare un passo indietro, esattamente a qualche mese fa. Il Principe Harry, che ha mentito sul consumo di droga, è stato al centro di una polemica da parte di Donald Trump, che l’ha avvertito di volergli ritirare il visto. Secondo il Daily Express, Harry e la moglie Meghan Markle sono “preoccupati a morte” di un’eventuale vittoria di Trump alle elezioni AmEricane. Dilei.it - Il futuro del Principe Harry in America, parla Eric Trump: “Se mio padre vincesse…” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Iltorna a casa? Non proprio. Forse qualcuno ricorda le dichiarazioni di Donaldin merito alla disputa sul visto per gli Stati Uniti d’, ma a fare chiarezza è stato il figlio. Le elezioni presidenziali si stanno avvicinando: il 5 novembre è il cosiddetto Election Day, in cui verrà eletto il nuovo Presidente, tra Donalde Kamala Harris. Ma cosa accadrebbe ase vincesse “The Donald”? Ilin, la disputa sul visto Per comprendere la vicenda, dobbiamo fare un passo indietro, esattamente a qualche mese fa. Il, che ha mentito sul consumo di droga, è stato al centro di una polemica da parte di Donald, che l’ha avvertito di volergli ritirare il visto. Secondo il Daily Express,e la moglie Meghan Markle sono “preoccupati a morte” di un’eventuale vittoria dialle elezionine.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il futuro del Principe Harry in America, parla Eric Trump: “Se mio padre vincesse…”; Harry e Meghan in Colombia per un evento sul cyberbullismo; Principe Harry: il duca di Sussex si allontana dai doveri reali e guarda al futuro in America; William e Kate come Harry e Meghan: perché vogliono andare alla conquista dell’America; Harry e Meghan, quale sarà il loro futuro? La risposta (che non ti aspetti) dall'Intelligenza Artificiale; Ecco le previsioni di Nostradamus per il 2024; Leggi >>>

Segnali di pace tra Harry e William: dopo anni il futuro re nomina il fratello

(msn.com)

Il principe di Galles ha raccontato un aneddoto della sua infanzia in cui compaiono Lady Diana e, a sorpresa, il principe Harry ...

Meghan Markle e il principe Harry tornano in Europa: ecco dove hanno comprato casa

(amica.it)

Il principe Harry e Meghan Markle hanno comprato casa in Portogallo. Che vogliano cambiare vita? Leggi su Amica.it ...

Quanto costerebbe il divorzio di Harry e Meghan e chi ci rimetterebbe di più

(tag24.it)

Divorzio reale: quanto costerà l'addio tra Harry e Meghan? Scopriamo insieme chi pagherà il conto più salato e quali saranno le conseguenze.

William torna a parlare di Harry in pubblico: il ricordo con mamma Diana

(vanityfair.it)

In un nuovo documentario che ripercorre il suo impegno nella questione dei senzatetto, il principe della Galles torna con la mente a quando, insieme al fratello e alla madre, visitò per la prima volta ...