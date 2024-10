Lapresse.it - Halloween strega l’Italia, 64% delle famiglie lo festeggia

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)” sempre di più gli italiani. La ricorrenza, popolare soprattutto nei paesi anglosassoni e in Nord America, si è ormai affermata anche nel nostro Paese: a celebrarla, quest’anno, sarà il 64%italiane, un dato in aumento sul 60% dello scorso anno, per un giro d’affari di circa 300 milioni di euro. A stimarlo è Confesercenti sulla base di un sondaggio condotto insieme a IPSOS su un campione di consumatori italiani. Chire la nottestreghe ezucche sono soprattutto i giovani tra 18 e 34 anni (71%) e gli uomini (66% contro il 61%donne). La nuova tradizione – importata in Italia su modello della versione nordamericana fin dai primi anni 2000 – ha fatto presa soprattutto nel Centro-Italia (doveil 68%) mentre è leggermente meno seguita nel Mezzogiorno e nelle Isole (61%).