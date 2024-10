Halloween in Corea del sud non è più la stessa cosa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo la strage di Itaewon nel 2022, quando 158 persone furono uccise schiacciate dalla calca in un vicolo. Due anni dopo i famigliari delle vittime continuano chiedere giustizia Wired.it - Halloween in Corea del sud non è più la stessa cosa Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo la strage di Itaewon nel 2022, quando 158 persone furono uccise schiacciate dalla calca in un vicolo. Due anni dopo i famigliari delle vittime continuano chiedere giustizia

ASIA/COREA DEL SUD - Una messa in memoria delle vittime della strage di Halloween, due anni dopo

(fides.org)

Seoul - (Agenzia Fides) Si è celebrata ieri sera, 28 ottobre, alle ore 19 presso la chiesa del Centro educativo di San Francesco a Jung Dong, nella capitale della Corea del Sud una liturgia eucaristic ...

Da tempi antichissimi, in paesi diversi e distanti, alcune notti dell’anno sono particolarmente significative. Precedono quasi sempre un giorno importante, ma hanno un valore proprio.

Oltre 150 morti nella calca di Halloween 2022, assolto l'ex capo della polizia di Seul

(agi.it)

La sentenza del tribunale accolta con fortissime proteste da parte dei familiari delle vittime che confidano nel ricorso in appello dei pubblici ministeri ...