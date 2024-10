Ha fatto un errore e ha battuto la faccia – così è morta Matilde Lorenzi C’è un problema di sicurezza nel mondo degli sci?

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ildello sport è ancora sotto choc per la drammatica morte di, la giovane promessa delloazzurro non ancora 20enne deceduta dopo una caduta suglisulla pista rossa Grawand nr.1 sul ghiacciaio della Val Senales. La spiegazione dell’allenatore di: “” Il Corriere della Sera ha riportato le dichiarazioni dell’allenatore della ragazza, Angelo Weiss, secondo il quale laatrice avrebbeunsu un tratto pianeggiante della pista sbilanciandosi, sbattendo lae ruzzolando fuori dalla pista. C’è una piccola rete a delimitare i margini della pista, ma secondo i tecnici non sarebbe stato necessario un rinforzo poiché l’incidente è avvenuto in un tratto della pista piuttosto semplice da affrontare, dove non è mai successo nulla.