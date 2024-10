Sport.quotidiano.net - Eurolega, altra sconfitta. L’Olimpia cade a Vitoria

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) BASKET Gioca una partita finalmente coriaceaMilano, ma non basta per essere corsara in terra basca contro. Il Baskonia vince 88-83, ma l’Armani mostra il giusto piglio giocando 40 minuti veri. In assenza di Shields, Milano diventa un cooperativa del canestro dove Mirotic (21), Brooks (17) e Dimitrijevic (15) sono i migliori realizzatori. Non basta per vincere lasciando ben 18 rimbalzi offensivi ai baschi. A inizio gara Milano trova energia da Caruso che diventa un riferimento in attacco quando l’EA7 conduce 14-18 all’8’. Poi, però, i padroni di casa cambiano marcia con Howard e, a inizio secondo periodo, piazzano quattro bombe consecutive per il 32-21. Il match diventa una gara del tiro da 3 e i baschi vanno a nozze volando via 42-30, fino a quando arriva anche il 3+1 di Brooks (42-34).