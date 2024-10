Cremlino, 'falsità notizie di negoziati con Kiev' (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Ora ci sono molte falsità che non hanno nulla a che fare con la realtà" e "anche le pubblicazioni più rispettabili non disdegnano queste falsità". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in merito a un articolo del Financial Times secondo cui Mosca e Kiev hanno avviato trattative per fermare i reciproci attacchi alle infrastrutture energetiche. Lo riferisce l'agenzia Interfax. Quotidiano.net - Cremlino, 'falsità notizie di negoziati con Kiev' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Ora ci sono molteche non hanno nulla a che fare con la realtà" e "anche le pubblicazioni più rispettabili non disdegnano queste". Lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, in merito a un articolo del Financial Times secondo cui Mosca ehanno avviato trattative per fermare i reciproci attacchi alle infrastrutture energetiche. Lo riferisce l'agenzia Interfax.

La guerra in Ucraina giunge al giorno 980. "L'Ucraina e la Russia hanno avviato negoziati in via preliminare per porre fine agli attacchi contro le reciproche infrastrutture energetiche". Lo riporta il Financial Times.

Il leader russo Vladimir Putin non rifiuta la possibilità di negoziati con l'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha smentito come "una notizia totalmente falsa" quella pubblicata dal Wall Street Journal secondo cui Elon Musk terrebbe contatti regolari con il presidente russo.