Gamberorosso.it - Crazy Pizza di Briatore sbarca a New York

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un imprenditore, una modella, il piatto italiano più celebre. Basterà questo cocktail per rendere i newesi pazzi, anzi “” dellaitaliana alla, il brand del Gruppo Majestas guidato dallo spavaldo imprenditore cuneese e da Francesco Costa, ha aperto il suo primo locale americano a New, proprio nell’anno in cui una pizzeria della Grande Mela, “UnaNapoletana” di Anthony Mangieri, è stata nominata la migliore del mondo dall’italianissima classifica mondiale stilata da 50 Top