Cosa dice il memoriale di Turetta del suo rapporto con Giulia Cecchettin | racconto di quotidiana prevaricazione

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Ho pensato di rapirla perché il pensiero che sarebbe tutto finito e che non avrei potuto più vederla o stare del tempo insieme a Lei era qualche non volevo proprio. Desideravo prima di tutto trascorrere più tempo possibile insieme a Lei, da soli e questa sarebbe stata la soluzione”. Il rapimento, finanche il femminicidio scelti come modalità per imporre ancora una volta la propria volontà su quella di