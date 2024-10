Corsa dei Santi 2024, il 1 novembre a Roma torna la manifestazione podistica di 10 km (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – Venerdì 1 novembre, a Roma, 4000 runner provenienti da 53 nazioni saranno al via della 16^ edizione della “Corsa dei Santi – sponsored by Melinda”, la Corsa di 10 chilometri promossa da Missioni Don Bosco. La gara si articolerà sulla classica distanza dei 10 chilometri (competitiva e non competitiva). La partenza e l’arrivo saranno in Piazza Pio XII, a ridosso di Piazza San Pietro. Da qui, il percorso si snoderà interamente nel centro storico di Roma toccando i principali luoghi di interesse della città, tra cui il Colosseo, i Fori Imperiali, Piazza Venezia e Piazza del Popolo. Sono circa 4000 gli iscritti, di cui 2800 gli uomini e 1200 le donne, con spagnoli, francesi e britannici che rappresentano la parte più corposa degli iscritti provenienti dalle 52 nazioni fuori dai nostri confini. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre– Venerdì 1, a, 4000 runner provenienti da 53 nazioni saranno al via della 16^ edizione della “dei– sponsored by Melinda”, ladi 10 chilometri promossa da Missioni Don Bosco. La gara si articolerà sulla classica distanza dei 10 chilometri (competitiva e non competitiva). La partenza e l’arrivo saranno in Piazza Pio XII, a ridosso di Piazza San Pietro. Da qui, il percorso si snoderà interamente nel centro storico ditoccando i principali luoghi di interesse della città, tra cui il Colosseo, i Fori Imperiali, Piazza Venezia e Piazza del Popolo. Sono circa 4000 gli iscritti, di cui 2800 gli uomini e 1200 le donne, con spagnoli, francesi e britannici che rappresentano la parte più corposa degli iscritti provenienti dalle 52 nazioni fuori dai nostri confini.

