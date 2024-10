Tvzap.it - Cinema in lutto, ci lascia per sempre una grande attrice

Cinema in lutto, ci lascia per sempre una grande attrice nel mondo del cinema: addio alla famosa attrice comica, scomparsa ieri, martedì 29 ottobre 2024, all'età di 79 anni a causa di alcune complicazioni dovute alla sclerosi multipla, che le era stata diagnosticata nel 1999, come ha spiegato la sua agente. Cinema in lutto, ci lascia per sempre una grande attrice nel mondo del cinema, è morta la popolare attrice americana Teri Garr, nella sua casa di Los Angeles. Aveva recitato accanto a Gene Wilder in "Frankenstein Junior" nel ruolo di Inga. Era stata candidata all'Oscar per il suo ruolo interpretato in "Tootsie".