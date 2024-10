Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex marito di Patrizia Rossetti, Rudy Londoni: “L’ho beccato a tradirmi con una che conoscevo da 30 anni”

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Perè stata legata sentimentalmente a, lui è un noto cameraman e tecnico televisivo ma a fargli ottenere visibilità è stata la sua storia d’amore con l’amatissima conduttrice. A farli incontrare fu proprio il lavoro, si sono infatti conosciuti nel 2006 durante alcune registrazioni in Mediaset, convolarono poi a nozze nel 2012. Sui social e in televisione sembrano una coppia molto affiatata, nel 2019 però si sono detti addio. La nota conduttrice decise di mettere fine al loro matrimonio dopo aver scoperto che lui l’aveva tradita.ha parlato spesso della fine della sua relazione con, era molto innamorata e aveva creduto moltissimo in quel legame sentimentale, la delusione infatti è stata tantissima.