Caso dossieraggio, il Pm chiede il sequestro di 140mila euro a Gravina

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) I giudici hanno ascoltato la nuova richiesta della procura di Roma, chedi sequestrare 140 milaal primo dirigente del calcio italiano, accusato di autoriciclaggio. Il gip ha respinto la richiesta della procura nel giugno scorso escludendo la sussistenza del fumus del reato.  Leggi anche:Â: «Ho chiesto io di essere indagato, era l’unico modo per difendermi» Il presidente della Figc  è ndagato formalmente per appropriazione indebita e autoriciclaggio per una nodosa vicenda nata da uno dei leak del“”. Secondo la procura di Roma,potrebbe essere responsabile di un giro di denaro poco chiaro. L’ipotesi di reato è di riciclaggio e appropriazione indebita.