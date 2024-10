Dailymilan.it - Calciomercato Milan, addio di Ismael Bennacer già a gennaio? Gli scenari

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)potrebbe salutare ilgià nella prossima sessione diinvernale? Tutte le ipotesi sul futuro del centrocampista algerinoe ilnon sono mai stati così lontani. Il centrocampista algerino è fermo dallo scorso 5 settembre a causa di un infortunio muscolare subito con la propria nazionale durante la prima sosta stagionale. Il calciatore ha subito una lesione al polpaccio che non gli consentirà di tornare a disposizione molto probabilmente prima dell’inizio del 2025. Uno stop, l’ennesimo, durante la sua esperienza in rossonero. Motivo per cui il club ha iniziato a valutare una possibile cessione del giocatore.