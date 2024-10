Calcio: Croazia. L'Hajduk Spalato di Gattuso ai quarti di Coppa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La formazione allenata dal tecnico italiano si è imposta 3-0 in trasferta ROMA - L'Hajduk Spalato di Rino Gattuso ai quarti della Coppa di Croazia. La formazione allenata dal tecnico italiano si è imposta per 3-0 sul campo dello Zdralovi, formazione che milita nel campionato di terza divisione croat Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Croazia. L'Hajduk Spalato di Gattuso ai quarti di Coppa Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La formazione allenata dal tecnico italiano si è imposta 3-0 in trasferta ROMA - L'di Rinoaidelladi. La formazione allenata dal tecnico italiano si è imposta per 3-0 sul campo dello Zdralovi, formazione che milita nel campionato di terza divisione croat

Croazia: Gattuso in testa con l’Hajduk Spalato, nonostante il caos stipendi

(derbyderbyderby.it)

Gennaro Gattuso in vetta alla classifica della Serie A croata con l'Hajduk Spalato nonostante il caos stipendi ...

Gattuso e l'avventura all'Hajduk: "Sono qui da quattro mesi e voglio lodare tutta la squadra"

(tuttomercatoweb.com)

Giornata di vigilia in casa Hajduk. Gli spalatini, in vetta alla classifica a +4 dal Rijeka, sfideranno contro la Lokomotiva in occasione dell'11ª.

Croazia, l’Hajduk di Gattuso batte la Lokomotiv Zagabria 2-1: terzo successo consecutivo

(sportface.it)

Italiani all'estero - Croazia, l'Hajduk di Gattuso è solo in testa. Tramezzani batte Coppitelli

(tuttomercatoweb.com)

L'Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso mantiene l'imbattibilità nel campionato croato, travolge 4-0 il malcapitato Sibenik (primo gol di Rakitic) e si porta da solo al comando della classifica ...