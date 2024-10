Blue economy, Zingaretti: “Pilastro del sistema produttivo” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L’economia del mare è un Pilastro del nostro sistema produttivo che va rilanciato, tutelato anche nei processi europei. E oggi sono qui a Napoli come parlamentare europeo perché bisogna coniugare innovazioni a difesa e per il rilancio di questi settori produttivi". Così Nicola Zingaretti, europarlamentare Pd, a margine dell’evento Confitarma, Confederazione italiana armatori, L'articolo Blue economy, Zingaretti: “Pilastro del sistema produttivo” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L’economia del mare è undel nostroche va rilanciato, tutelato anche nei processi europei. E oggi sono qui a Napoli come parlamentare europeo perché bisogna coniugare innovazioni a difesa e per il rilancio di questi settori produttivi". Così Nicola, europarlamentare Pd, a margine dell’evento Confitarma, Confederazione italiana armatori, L'articolo: “del” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Blue economy, Zingaretti: "Pilastro del sistema produttivo"; Blue economy, Zingaretti: "Pilastro del sistema produttivo"; Assemblea Confitarma, Zingaretti (S&D): “L’economia del mare è un pilastro del nostro sistema produttivo che va rilanciato, tutelato anche nei processi europei”; Porti: Rixi, ‘riforma per renderli più competitivi e interconnessi’; Porti, Carlone (Guardia costiera): "Sostenibilità e semplificazione temi cruciali"; Alluvione Valencia, cos’è la Dana la ‘goccia fredda’ che ha travolto la Spagna; Leggi >>>

Blue economy, Zingaretti: “Pilastro del sistema produttivo”

(padovanews.it)

“L’economia del mare è un pilastro del nostro sistema produttivo che va rilanciato ... a difesa e per il rilancio di questi settori produttivi”. Così Nicola Zingaretti, europarlamentare Pd, a margine ...

Economia savonese, manifattura, turismo e blue economy i tre pilastri: “Nel 2023 finito effetto rimbalzo post Covid”

(ivg.it)

I tre pilastri dell’economia savonese sono manifattura, turismo e economia del mare: “Avere tre gambe è un fattore importante, mantenere ancora l’industria a una percentuale di valore ...

Luca Zingaretti: «Ero un ragazzo smarrito, mi sentii perso quando i miei genitori si separarono»

(corriere.it)

La sensazione più dolorosa era l’impotenza. A un certo punto andavano alla deriva». Luca Zingaretti debutta alla Festa del cinema come regista e autore. In La casa degli sguardi, in cui è ...

Zingaretti, io padre tranviere di un figlio difficile

(ansa.it)

Video Blue economy Video Blue economy

La casa degli sguardi', tratto dal romanzo omonimo di Daniele Mencarelli (Mondadori), è un gran bell'esordio alla regia da parte di Luca Zingaretti per la bellezza della storia, la ricostruzione ...